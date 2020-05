Tellijale

MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuhi Marek Väljari hinnangul paistab Pärnu maakond teiste piirkondadega võrreldes silma pigem vähese kuritegevusega ja rahuliku elukeskkonnana, kuid ta ei eita, et siingi on esinenud varavastaseid kuritegusid, avaliku korra rikkumisi ja naabrite naaklemisi. Näiteks tõi ta olukorra, kus üks naaber valas pesuvett kruntide vahelisse kraavi ja teine esitas selle kohta kaebuse, või on ümber lükatud rohealadele paigaldatud välikäimlaid.