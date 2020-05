Uuel õppeaastal võetakse vastu poolsada väärikat

Tellijale

Tartu ülikooli Pärnu kolledži projektijuht Mari Suurväli täp­sustas, et registreerumine 2020/2021. õppeaastaks on avatud kolledži kodulehel kõigile, kes on kas enne õpingutest osa võtnud või soovivad silmaringi avardama hakata. Sihtrühmale jagas ta näpunäiteid otsida kolledži kodulehelt välja täiendus­õppe link, klõpsata sellele ja liikuda edasi väärikate ülikooli lehele, registreeruda ning nime kirjapaneku järel see ka ära saata.