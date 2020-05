Pärnu linnavalitsuse liiklusspetsialisti Toomas Tammela sõnutsi on ristmiku ehitustööde tähtaeg juba sel reedel ehk 15. mail ja praegu on tööd veel pooleli, mis tähendab, et fooride tööd ja fooritsüklite pikkusi alles reguleeritakse paika. “Kuna juurde on tulnud vasakpöörderidu, on muutunud ka fooriprgamm,” täpsustas Tammela.