Otsitakse keskkonnasõbralikku kohalikku omavalitsust

Keskkonnaminister Rene Koka sõnutsi on omavalitsustel võtmeroll, loomaks elanikele tingimused, mis soodustaksid keskkonnakasulikke valikuid. “Päris mitu omavalitsust on näidanud head eeskuju ja neil on aeg end nüüd üles anda, et inspireerida teisigi,” ütles Kokk. Lisades, et iga väike heategu aitab kaasa keskkonna heaolu paremaks muutmisele.