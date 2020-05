Pärnu linn ei võta tänavu oma äriühingutest dividende

AS Estonia SPA Hotelsi eelmise aasta kasum oli 484 602 eurot. Ettevõttel läks hästi, selle aasta esimesel kahel kuul isegi väga hästi, kuid eriolukorrast tingitud majanduslangus pööras kõik pea peale. Linnavalitsus, mis ühtlasi on ettevõtte üldkoosoleku eest, pidas õigeks suurendada mulluse kasumi arvelt Estonia SPA Hotelsi eelmiste perioodide jaotamata kasumi jääki 2 856 250 euroni.

AS Pärnu Vesi on viimastel aastatel palju investeerinud ja tegi seda mullugi 3,5 miljoni euro eest. Firma kavandas oma tegevuse kahjumiga, sest aastatega on kogunenud ligemale 32 miljonit eurot jaotamata kasumi jääki. Eelmise aasta kahjum oli 209 282 eurot, kuid ettevõte ei kavatse 2014. aastast muutmatuna püsinud vee- ja kanalisatsiooniteenuste hindu tõsta, sest hakkama saadakse klientidelt lisaraha küsimata.