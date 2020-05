Koidula gümnaasiumi juhtkond arvestab õpilaste soovi, et gümnaasiumi lõpetamine oleks pidulik sündmus ja nad saaksid seal osaleda vanematega, ja korraldab aktuse 1. juulil. Pildil mullukevadine Koidula kooli lõpuaktus. FOTO: Mailiis Ollino

Koolilõpetamine on iga nooruki elus tähtis verstapost. Veel kuu aega tagasi tuli tänavustel lõpetajatel seedida mõtet, et elu üks tähtsündmusi ehk lõpuaktus jääb ära. Asjalood on aga muutunud: piirangud leevenenud ja aktused toimuvad nüüd kriisiolukorraga sobivas vormis.