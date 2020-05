Pärnumaal lisandus üks nakatunu

Pärnu haigla avalike suhete juht Margit Suhhostavets ütles, et haigla püüab pärast eriolukorra ajal rakendatud rangemaid piiranguid uude töörütmi saada.

Pärnu maakonnas on üldse tehtud 5040 testi ja nakatunuid tuvastatud 141 ehk positiivseks on osutunud 2,79 protsenti proovidest.

Rahvastikuregistri andmetel said positiivse koroonatesti tulemuse viie maakonna elanikud. Kuuel juhul oli tegemist Harjumaa elanikuga. Peale Pärnumaa nakkusjuhu lisandus üks viirusekandja Lääne-, Rapla- ja Jõgevamaale.

Surmajuhtumeid ööpäeva jooksul juurde ei tulnud. Kokku on koroonaviirus Eestis nõudnud 65 inimese elu, neist kaheksa Pärnumaal.

Eestis vajab koroonaviiruse tõttu haiglaravi 36 inimest, neist üks on juhitaval hingamisel. Ööpäeva jooksul läks haiglast koju neli patisenti, haiguslugusid avati üks. Tänaseks on haiglast koju saadetud 322 inimest ja lõpetatud 333 haigusjuhtumit.

Tänase seisuga on tervenenud 1552 inimest. Neist 1009 haiguslugu on lõpetatud (65 protsenti), 543 puhul (35 protsenti) on positiivsest testist möödunud üle 28 päeva ja nad pole haiglaravil.