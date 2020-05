Soojeneva ilmaga on hüppeliselt kasvanud rattaõnnetuste arv

Pärnu politseijaoskonna patrulltalituse juht Henry Murumaa sõnutsi sagenevad jalgratturite osalusega õnnetused ilma soojenedes igal aastal, sest siis on neid liikluses rohkem märgata. „Ratturid nagu kõik ülejäänud liiklejad peavad olema väga tähelepanelikud ja järgima liikluseeskirja. Kui te ei tunne end ratta seljas kindlalt, vältige tiheda liiklusega teid,” soovitas Murumaa. „Harjutage rattaga sõitmist vaiksema liiklusega piirkonnas, et tunneksite end sellega sõites mugavalt. Kindlasti tuleb kanda kiivrit, sest see võib päästa teie elu. Ratas peab olema enne sellega sõitma asumist töökorras.”