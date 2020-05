Sindi sotsiaalmaja ehituse algus viibib

Kaalunud asjaolusid, on vallavalitsus otsustanud taas korraldada hanke. “Tegemist on kõige suurema ja keerulisema hankega, mis on uue Tori valla ajal tehtud ja puudutab paljusid pooli. Seetõttu võtab kogu protsess rohkem aega. Juhindume rahandusministeeriumi suunistest, et kõik oleks korrektne,” põhjendas vallavanem Lauri Luur.