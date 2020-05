Koroona nõudis Lihula hooldekodu kliendi elu

Terviseameti Lääne regiooni osakonnajuhataja Kadri Juhkami sõnutsi oli möödunud ööpäeval surnud naine Lihula Südamekodu naistemaja klient. “Paraku oli mõni neist raskes tervislikus seisus ja nüüd tuli see koroona veel otsa,” rääkis ta. “Alati ei lähe hästi.”

Viiel juhul oli tegemist Harjumaa elanikuga, neist kahe elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinn. Ida-Virumaal ja Võrumaal tuvastati mõlemas üks SARS-CoV-2 kandja, ühe positiivse testitulemuse saanud inimese puhul puudus registris maakonna tunnus.

Tänahommikuse seisuga vajab Eestis koroonaviiruse tõttu haiglaravi 31 inimest, juhitaval hingamisel pole ühtegi patsienti. Ööpäeva jooksul avati üks esmane haigusjuhtum. Haiglast on koju saadetud 329 inimest ja lõpetatud 341 haiguslugu.

Tänase seisuga on tervenenud 1610 inimest. Neist 1246 haigusjuhtum on lõpetatud (77,4 protsendil), 364 puhul (22,6 protsendil) on positiivsest testist möödunud üle 28 päeva ja nad pole haiglaravil.