Lagunev majandusmets tekitab augu riigieelarvesse

Aastaraamatu “Mets 2018” andmetel kuulub korraldatud ehk hooldatud ja inspekteeritud Pärnumaa metsadest riigile umbes 141 000 hektarit. Erakätes ehk juriidiliste isikute metsaomandis on veidi üle 41 000 ja füüsilistele isikutele kuulub natuke üle 47 000 hektari. Eeldatavasti on ülejäänud umbes 42 000 hektaritki korraldamata metsa just eramets.