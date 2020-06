Ohtu kujutav kultuurimälestis lausa karjub kopa järele

Tori vallavalitsus ei ole ajaloolise maja varemete ainuke omanik, neid on veel kaks: üks osa kuulub ettevõttele, osa on eraomandis. Kuna eraisikust omanik on surnud, tuleb leida pärijad. Vald on nüüdseks pärimise algatanud, kuid protsess võtab omajagu aega. Firma, millele osa majast kuulub, olevat Tori abivallavanema Signe Rõngase ütlust mööda lammutamisega nõus.