Kahtlane kirme veekogul pani reostust kahtlustama

Olusid käis kohapeal hindamas keskkonnainspektsiooni Pärnumaa büroo inspektor Raino Rosin, kes reostust ei tuvastanud. “Mingit lõhna seal ei ole, naftareostus ei ole see kindlasti,” märkis inspektor. “See on pärast vihma tekkinud õietolm.”

Seda, et veekogule kandunud õietolmu peetakse ekslikult reostuseks, on ennegi ette tulnud. “Seda on ka meres olnud ja inimesed on helistanud, et oleks nagu reostus,” sõnas Rosin.