Uues koertepargis jagub tegevust igas mõõdus kutsadele

Pärnakatest koeraomanikud on oma neljajalgsetele pereliikmetele ammu seesugust parki oodanud. Aiaga piiratud ja loomasõbralikult sisustatud ala, kus koerad saavad rihma otsas jalutamisele vahelduseks treenida ja turnida, on nüüdisaegse linnaruumi loomulik osa. Pärnu linna kaasava eelarve ideekorjelgi on koertepargi ettepanek mitmel korral figureerinud.

Uhiuus murukattega koertepark laiub Mai kergliiklustee ääres Papiniidu 84 lähistel veidi üle 2200 ruutmeetril. Pargi asukoha valikul said määravaks hea juurdepääs, parkimisvõimalus ja elurajoonide lähedus. Koertepargi läheduses asuvaid Mai, Papiniidu ja Raeküla kergliiklusteid kasutab väga palju koertega jalutajaid ja territooriumi vahetus naabruses paikneb linna ainus koertele lubatud pääs mereranda.

Mai koertepark koosneb kahest piirdega eraldatud aiast, millest üks on mõeldud suurtele ja teine väiksematele koertele. Suurte koerte ala on 1215 ja väikeste koerte oma 1078 ruutmeetrit.

Mõlemad koerte jooksuaiad on sisustatud nõnda, et aias jagub vaheldust nii loomaomanikule kui koerale. Mängualade atraktsioonid on minimaalse kõrgusega, et peremehel oleks turvaline lemmikut treenida. Seejuures pole oluline niivõrd füüsiliselt koormavate takistuste ületamine, kui just ülesande sooritamine ja sellest arusaamine ning omaniku ning koera vaheline kontakt. Samal ajal on koertel kõiki jooksuaedadesse paigaldatavaid vahendeid huvitav ja jõukohane kasutada peremehe abitagi.

Aedades ootavad murisid eri kõrgusega künkad, mille otsa saab ronida, ja põõsaste grupid, mille vahel on neil tore joosta. Kuna looduses on puutüved koertele põnevad turnimisobjektid, on ka suurte koerte mänguväljakul maas ehtne puutüvi. Veel on aedades eri poomid, astmelauad, rambid, jooksutõkked, agility-tunnel, istepingid ja prügikastid.

Mai koertepargi projekteeris OÜ Hüüp, pargi ehitas välja OÜ Teemantlõiked. Infosildid kujundas ja valmistas OÜ Andre Reklaam.