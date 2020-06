Oluline sündmus Kilingi-Nõmmel: päästekomando sai võimsa paakauto

“Paakautod on eelkõige vajalikud maapiirkondades ja suurte metsatulekahjude puhul, kus kustutusvee saamiseks puuduvad hüdrandid või veevõtukohad jäävad tulekahjukohast kaugele. Uued paakautod on ehitatud nii, et neile on võimalik vett väga kiiresti peale ja maha laadida, millega päästesündmustel tagatakse võimalikult suur veehulk,” ütles Koovit.