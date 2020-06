Politsei pidas kinni naist kägistanud mehe ja vaigistas lärmakaid peolisi

Üks tõsisem väljakutse laekus Pärnumaalt täna öösel, kus ühes korteris läks mees oma elukaaslasele kallale, kägistas ja tõukas teda. Kahetsusväärselt olid samas korteris ka kaks last, kes joobes mehe vägivallatsemist pealt nägid ja kuulsid.

Kohale saabunud kiirabibrigaad vaatas perevägivallas kannatada saanud naise kohapeal üle ja andis talle esmaabi. Politsei pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

"Politseitöös on näha, et vägivald koduseinte vahel suurenebki pühade ajal, mis veedetakse sageli koos alkoholiga. Õnneks on kasvamas ohvrite endi ja kõrvaliste inimeste teadlikkus, et abi on olemas ning abi on vaja küsida, sest muul juhul võivad vägivalla tagajärjed üksnes tõsisemaks muutuda," märkis politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kerly Virk.

Politseitöös on näha, et vägivald koduseinte vahel suurenebki pühade ajal, mis veedetakse sageli koos alkoholiga. Kerly Virk

Teiste väljakutsete kõrval andsid Pärnumaal enam tooni öörahurikkumised. "Mitmed inimesed helistasid ajavahemikul kell 22-01 ja märkisid, et vali muusika või inimeste suur jutuvadin ei lase magada," täpsustas Virk ja lisas, et korrakaitsjad käisid igaks juhuks asja siin-seal kohapeal kontrollimas, et naabrid püüaks üksteisega enam arvestada. "Tegelikult on jaaniöö see päev aastas, kus öörahu nõue ei kehti. Õnneks olid pidulised igati koostöövalmid ja kui kuulsid politseilt, et naabrid tahaks sõba silmale, võtsid vaiksemaks," kiitis politsei esindaja.

Politsei- ja piirivalveameti operatiivjuht Tago Trei sõnas, et möödunud ööpäev sarnanes mõne mööndusega tavapärasele nädalavahetuse päevale. "Suurem osa väljakutsetest olid seotud joobes inimestega, kes püüdsid koduste või teistega tekkinud konflikte vägivallaga lahendada," kirjeldas Trei.

Mitmed inimesed helistasid ajavahemikul kell 22-01 ja märkisid, et vali muusika või inimeste suur jutuvadin ei lase magada. Kerly Virk

"Varasematel aastatel on Eestis jaanipäeval tabatud joobes juhtide arv küündinud kohati sajani või üle sellegi. Kuna suurem osa neist on tabatud suuematelt avalikelt jaanituledelt, mida tänavu ei toimunud, on langustrend osaliselt sellega selgitatav," märkis politsei operatiivjuht. Liikluses möödunud ööpäeval keegi elu ei kaotanud. Küll juhtus päeva vältel riigis tervikuna kümme avariid, milles sai viga tosin inimest. Peaasjalikult sattusid avariidesse jalgratturid ning seda tähelepanematuse või joobe tõttu.