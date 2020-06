Psühhiaatriapatsientide video kaudu jälgimine näib haiglale paratamatu

Mullu sü­gisel korraldasid õiguskantsleri büroo ametnikud Pärnu haigla psühhiaatria­kliinikus kontrollkäigu. Puudusi leiti mitu, muu hulgas video­valve puhul, mis on ulatuslik ja pidev ning mille kohta on kliinikule ­juba aastaid märkusi tehtud. Kliiniku juhataja tõdes, et mõnes küsimuses jäädakse eriarvamusele, kuid soovitustega üritatakse siiski arvestada.