Raudtee kaubajaama avalik arutelu hõlmab pisiasju

Pärnu volikogus vastu võetud “Kaubajaama detailplaneeringu ning keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise” otsuseski öeldakse, et kaubajaama arendus on keerukas ja mahukas ettevõtmine. Nii näiteks muudetakse piirkonna liiklusskeemi ja kõik see kokku võib viia “planeeringualale jääva kinnisasja või selle osa avalikes huvides omandamise (sundvõõrandamise) või selle suhtes sundvalduse seadmise vajaduseni”.