Galerii ⟩ Raeküla koolipoisi hoolega kasvatatud ananass sai lõpuks valmis

Poisi ema Tiina Saamoti jutu kohaselt panid nad taime kasvama kolm-neli aastat tagasi. “Esimesel katsel ei läinud taim kasvama, see õnnestus alles kolmandal ja siis hakkas kohe mühinal sirguma,” rääkis Saamot.

“Esimest õit märkasime tänavu jaanuaris ja hakkasime seejärel teda koos perega pidevalt vaatamas käima,” märkis koolipoisist hobiaedniku ema. “Tegime pilte ja arutasime, mis jälle muutunud on. Polnud ju keegi meist näinud, kuidas selline vili päriselt valmib.”

Pereema mäletab, et silmas Fredi viieaastasena taimepotist midagi otsimas. Kui ema küsis poisilt, mida ta teeb, selgus, et ta otsib ananassi – nagu kartulit mulla seest.

Eile märkas perekond, kuidas ananassivars longu vajus, ja eeldas, et see on märk vilja valmimisest. “Täna lõikaski Fred ananassivilja pidulikult maha. Õrnalt ja ettevaatlikult, sest vilja oli tõesti kaua oodatud,” märkis poisi ema.