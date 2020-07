Saarde abivalla­vanema Külli Karu sõnutsi on laululava rahuldavas seisukorras ja ohtu endast ei kujuta. “Tegemist on töödega, mida iga hea peremees oma varaga teeb,” lausus Karu. Lisades, et ehitist pidevalt korras hoides välditakse olukorda, kus ühel hetkel peaks töid tegema palju suuremas mahus.