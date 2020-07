Tudengid loendavad Häädemeeste rannaniidul looduslikke gladioole

“Seal, kus see puudesalu paistab, on veel Nipernaadi-filmi ­aegse ahju ase,” viitab üks neist ­mereranniku suunas. “Siin fil­miti kogu lõpuosa, kus oli Maret Vaa ja see laevalt kutse ootamine ja kuhu lõpuks Katariina Jee Nipernaadile järele tuli.”