Le Mansi kestussõidu legend lõi käed auto24ringiga

Kaubamärk Spirit of Speed kuulub maailma eri paigus elamusteenuseid osutavale osaühingule Jan Kalmar Beyond Adventure. Spirit of Speed pakub tutvustuse kohaselt tulemusele keskendunud sõiduelamust nii ringrajal, jääl kui ka liival, aga oluliseks peetakse ka võidusõidu “hinge”.

Legendaarse taanlase kogemus võidusõitja ja koolitajana räägib enda eest. Peale selle, et ta on üheksa korda Le Mansi võitnud, on ta FIA maailmameister ja F1 testisõitja. Instruktorite hulgas on Kristenseni kõrval 15aastase võidusõitja ja treenerikogemusega Jan Kalmar ning Christina Nielsen, kes on kihutanud näiteks tipptasemel IMSA võidusõidusarjas GTD-klassis ja võitnud mitmel aastal meistrivõistluste tiitleid.