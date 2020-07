Jalgu jääva rendiratta võib karjuvast alarmist hoolimata eest tõsta

Üksikuna keset kergliiklusteed jäetud või mitme kaupa kobaras kergliiklustee üht sõidusuunda ummistavad liikurid – selline pilt avanes Mai tänaval kella kaheksa-üheksa vahel. Et renditõukerattaid jäetakse ripakile ja need jäävad ülejäänud ratturite, jalakäijate ja lapsevankriga liikujatele ette, on laiem probleem ja teema võeti täna hommikul jutuks rahvusringhäälingu hommikuses raadiosaateski.

Bolti tõukerataste suuna juht Toomas Tammus ütles, et nende rattad peaksid pärast sõitu olema pargitud kenasti kergliiklustee või maja seina äärde. “Meie soovime, et tänavad oleksid kõigile liiklemiseks ja meie tõukerattad kedagi ei segaks,” kinnitas Tammus ja soovitas vedelema jäänud, valesti pargitud tõukerattast teha pilt, märkida asukoht ja kellaaeg ning saata see ettevõttele. “Meie saadame siis inimese kohapeale. Tihtipeale on tõukeratas selleks ajaks juba kadunud, kas on teine klient selle ära võtnud või sõitja ise selle kõrvale tõstnud,” selgitas ettevõtte esindaja.

Kui ratas on jäetud keset teed, võib seda julgelt liigutada. Seda piiksuma hakkavast alarmist hoolimata. FOTO: Siiri Erala

Seda, et liikuril käivitub tõstmisel alarm, Tammuse sõnutsi karta ei tasu. “Ei tasu tunda häbi, et tõukeratas hakkab signaalitama-karjuma, keegi sellele viltu ei vaata. Kui sa ratta selle meetrikese eest ära tõstad, teed kaasliiklejatele pigem heateo.”