Metsoja suhtub Parempoolsete vaadetesse pooldavalt

Eelmisel nädalal asutas 111 erakonna Isamaa liiget erakonnasisese liikmeühenduse Parempoolsed, mille eesmärk on seista läänelike väärtuste ja parempoolse maailmavaate eest ja astuda vastu äärmuslusele Eesti poliitikas. Pärnumaalt kuulub asutajaliikmete hulka Ela Tomson.

Isamaa Pärnumaalt valitud riigikogu liikme Andres Metsoja sõnade kohaselt on mitu siinse ringkonna liiget talle helistanud ja pannud ette teemat arutada. “Kuna praegu on suur suvi ja paljud inimesed ära, pole veel olnud võimalik kokku saada,” tõdes Metsoja.

“Mulle isiklikult see manifest sümpatiseerib,” märkis Metsoja. “Kuid enne kaasaminekut on mõted see ühiselt läbi arutada.”