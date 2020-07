Riigi lisaraha toel saab maakonnas korda 13 teed ja tänavat

Omavalitsustel oli majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) teatel võimalik sel aastal juba teist korda taotleda kohalike teede juhtumipõhist toetust kahel otstarbel: teedele, mida läbib transiitliiklus, ja ettevõtlusega seotud teede kvaliteedi parandamiseks. Transiittee toetust on kavas eraldada ligikaudu 10,3 ja ettevõtlusega seotud teede tarvis 3,8 miljonit eurot.

Aasa sõnutsi tõstab kohalike teede parandamine inimeste elukvaliteeti ja lisatoetus turgutab eriolukorra tõttu räsitud majandustki. „Omavalitsustes on teid, mis vajavad korrastamist, aga tihtipeale jääb omavahenditest väheks,” tõdes minister.

Pärnumaalt said transiitteede toetust Pärnu linn Kõpu–Kavaru tee, Saarde vald Pärnu, Piiri ja Kantsi tänava ning Tori vald Tsentraali tee kordategemise tarvis. Ettevõtlusega seotud teedest toetas riik Häädemeeste valda (uuendatakse Tööstuse ja Aiandi tänav), Kihnu valda (Suigu–Abaja tee), Lääneranna valda (Vahesoo ja Suuresoo tee), Põhja-Pärnumaa valda (Tööstuse tänav), Pärnu linna (Tammuru tehnoküla tee) ja Tori valda (Lepplaane tee).

Tavaliselt eraldab MKM juhtumipõhist toetust korra aastas, riigieelarves ette nähtud mahus. Märtsis said kohalikud omavalitsused juba seitse miljonit eurot investeeringutoetust, et korrastada 21 teed ja tänavat. Neljapäeval valitsuse heakskiidu saanud ettepanek anda lisaraha on mõeldud suurendama majanduskriisi ajal riigi rolli turul.