Rannaklubi asub pidutsejate temperatuuri mõõtma

COVID-19 antikehade uuringu üks autoritest viroloogiaprofessor Irja Lutsar märkis eile Postimehe otsestuudios, et viiruse levik peatub ainult siis, kui ööklubidesse lähevad inimesed, kes on täiesti terved. Samal ajal seadis ta kahtluse alla, et kraadimisest ööklubides kasu on. “Ega keegi ole väga ära tõestanud, et see kraadimine midagi väga tugevalt muudaks,” lausus Lutsar. “Kui palavik on kõrge, siis ma sügavalt kahtlen, et inimene sinna ööklubisse, L. H.) läheb.”