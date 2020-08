Augusti keskpaigaks olid Tori Agro põldudelt raps, hernes ja teraviljad korjatud ning käis kõrrepõldude sügavkobestamine, et valmistada väljad ette uueks külviks. Talu harib ligikaudu 800 hektarit põllumaad. FOTO: Mailiis Ollino

Tekko on haritud agronoom ja melioraator, kes suure osa oma elust töötas teraviljakasvataja, aga ka maaparandusspetsialistina riigimajandites. Ent kui need lagunesid, hakkas 1990. aastatel oma käel pidama talu, millest nüüdseks on välja kasvanud ­perefirma – osaühing Tori Agro.