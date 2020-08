Enne laste esinemist ja seejärel majas korraldatud ringkäiku said sõna asjaosalised. Projekti vedanud Pärnu linna esindajana ütles linnapea Romek Kosenkranius, et avatud lasteaed oli unistus, mis täideviimiseks nõudis palju aega ja raha. Nõnda kallist objekti pole meeri sõnutsi linnas aastaid ehitatud ja arvas, et suur hulk raha läks tõepoolest õigesse kohta. “Tulemus sai suurepärane,” avaldas Kosenkranius veendumust.