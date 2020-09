Mitu klassi korraga läbida ­­ ei ole mõnele noorele mingi imeasi

Põhi- ja keskkool kestavad Eestis teadupärast kokku 12 aastat: see on peaaegu et ­kivisse raiutud. Aga siiski mitte päris, sest mõni õpilane leiab jaksu võtta aastaga läbi mitu klassi. Näiteks sel kevadel lõpetas gümnaasiumi noor laulja Laura-Ly Uussaar, kes aasta varem astus hoopis 11. klassi. Statistika kohaselt leidub sarnaselt käitujaid veel ja veel.