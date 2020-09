Kalapüügikvoodid uueks aastaks räägiti selgeks

“Positiivne on, et kilu­kvooti on järgmisel aastal võimalik tõsta kuni kuus protsenti ja Liivi lahe räime­kvooti 15 protsenti,” ütles keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna nõunik Kaire Märtin läbirääkimiste tulemuste kohta. “Samal ajal pole aga räime olukord kiita Läänemere avaosas.” Märtin tõdes, et räimepopulatsiooni biomass on languses, mis tähendab, et kvooti tuleb traalipüügil vähendada.