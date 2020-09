Lastestaadionil saab talvel edaspidi uisutada ilmast hoolimata

Praeguseks on uisuväljakule paigaldatud esimene kiht armatuurvõrku, mille peale tuleb külmutustorustik.

Aastaid on Pärnu Lastestaadionile talvel rajatud ajutine uisuväljak. Paraku on viimased talved osutunud liiga soojaks: uisuhuvilised ei saanud näiteks eelmisel hooajal kordagi Lastestaadioni jääle, kuna uisuväljakut ei õnnestunud luuagi. Peagi leiab probleem lahenduse, sest edaspidi on võimalik väljak teha ka plusskraadidega.