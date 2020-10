Kodu otsivad loomad ⟩ Musta kassi kuul loodab pere leida kuus miisut

MTÜ üldjuhi Triinu Priksi sõnul keskendub kampaania mustadele kassidele, sest neile on teistest keerulisem kodu leida ja nende varjupaigas viibimise aeg venib sageli väga pikaks. “Samas saavad süsimustadest või musta põhivärviga kassidest vähemalt sama head sõbrad ja truud kaaslased kui kassidest, kes on kirjud, punased või valged,” ütles Priks.

Pärnu varjupaigas on valmis uude koju minema kuus musta või mustvalget nurrumootorit. Poegadest on koduvalmis Shift, Vunts, Kõu, Trek ja Täheke, samuti ootab päriskodu nelja-aastane sõbralik Hele.

“Kahjuks on koduta kasside kohta pöördumisi palju, seega lähiajal on oodata meie hoolealuste hulga suurenemist,” tõdes Pärnu loomade varjupaiga juhataja Seyle Juss, kelle sõnutsi on nende hoole all praegu 94 isendit.