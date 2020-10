Pärnu politseijaoskonnas alustas tööd kogukonna veebikonstaabel

PPA kogukonnateenuste grupi juhtivkorrakaitseametnik Kairi Ränk rääkis, et kui katseprojekt näitab, et see lähenemine mõjub, kaalutakse maakondlike veebikonstaablite tööle rakendamist üle Eesti.

Rängi sõnul on kogukonna veebikonstaabli ülesanne tõhustada ennetustööd internetis just kohalikul tasandil: parandada internetiohutust Pärnumaal ja ennetada seeläbi süütegusid, tuvastada kogukonna turvalisust häirivaid probleeme, vajaduse korral sekkuda ja nõu anda. Kohalik veebipolitseinik teeb koostööd üleriigiliste veebikonstaablitega.

Raud julgustas pärnumaalasi ühendust võtma, kui vaevab mure või tekkinud on kahtlus. "Viimasel ajal on sagenenud internetikelmused, aga ka veebikius ja -ahistamine. Pöörduda saavad nii need, kel pole aega politseisse minna, kui need, kel puudub otsesuhtluseks julgus või pealehakkamine," märkis vastne netipolitseinik.