Värvikirev Lihula spordihoone avab novembris uksed

Lääneranna valla arendus- ja hankespetsialist Rein Kruusmaa kinnitas, et ehitusega ollakse graafikus. Spordihoone vana olmeplokk säilitati, kuna esialgu arvati, et eelarvest ei piisa kogu maja uuesti rajamiseks. “Ideaalne olnuks hoone seegi osa maha tõmmata. Kuna säilitasime vana, siis see tõi kaasa terve rea komplikatsioone,” tunnistas Kruusmaa.