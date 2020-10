Jõulumäe palliväljakud ehitatakse moodsamaks

Kui praegu on Jõulumäel üks asfaltalusel tenniseväljak, mida aja jooksul on küll kõpitsetud, kuid mis on ilmselgelt ajale jalgu jäänud, uuendamist vajav puitkattega korvpalliplats ja kaks võrkpalliväljakut, siis uuendustööde käigus on plaanis pallimängutingimusi palju parandada. Nii rajatakse kompleksi neli savi-liivkattega tenniseväljakut, kolm 3×3 tänavakorvpalliväljakut, üks korvpalliplats ja multispordiala võrkpalli mängimiseks või üldfüüsilise treeningu tarvis.