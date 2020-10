Pärnu koondab spordibaasid ühtse keskuse alla

Reformierakondlasest opositsioonipoliitik Jüri Lebedev oli erinevate spordibaaside haldamiseks loodava spordikeskuse asutamisega üldjuhul päri, kuid leidis, et vale oleks spordikooli käest ärarebida nende põhibaasid ehk ujula, kergejõustikuhall ja spordihall.“Ma julgen väita, et 80 protsenti nende spordibaaside kasutusajast on spordikooli käes. Kas on mõtet anda neid objekte selle uuele kehale üle,” märkis Lebedev. “Ma ei kujuta hästi ette, et kui need rebitakse nende käest ära, kas siis saab midagi paremaks minna. Vastupidi, paindlikkus kaob.”

Opositsioonipoliitik märkis, et tõenäoliselt seatakse see uus keha fakti ette, et neil on oma eelarve ja nad peavad oma vahenditest tulu teenima. “Ja siis tuleb Lebedev oma korvpallklubiga kohale ja meile öeldakse ehk, et mis tähendab, et mingid nagad veeretavad siin palli kell kuus. Maksan kaks korda rohkem. Ja mis te arvare, kumb selle aja saab,” selgitas linnavolinik. “Kui on vähegi rahaline plaan taga, siis kuidas garanteerdia, et raha ei osta paremaid aegu?”