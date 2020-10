Reisiparvlaev Kihnu Virve jääb veel nädalaks hooldusesse

Seoses reisiparvlaev Kihnu Virve korralise dokiremondi tööde aja pikenemisega sõidab reisiparvlaev Amalie Kihnu liinil eeldatavasti 22. oktoobrini. Kuna Amalie on tublisti väiksem kui Kihnu Virve, palub veeteede amet reisijatel arvestada sellega, et korraga mahub alusele vähem inimesi ja sõidukeid.

Kihnu Virve läks korralisse hooldusesse 28. septembril, esialgu pidid tööd kestma kolm nädalat, kuid nüüd on seda aega nädala võrra pikendatud. Reisiparvlaev Amalie on kogu selle aja liini teenindanud üksinda. Kuna Amalie mahutab kaks korda vähem reisijaid, on ka selle sõidugraafik tihedam, kui muidu oktoobris olnuks.