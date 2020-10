Pärnus soovib töötada üha rohkem riigiametnikke

Minister täpsustas, et Pärnu en­dise maavalitsuse Akadeemia 2 riigimajaks ehitamise projekt on lõppjärgus ning aasta lõpul kuulutab Riigi Kinnisvara AS (RKAS) välja ehitushanke. Ehitustööd plaanitakse lõpetada järgmise aasta lõpuks.