Jooksuradade asfaltkate on pragunenud ja ohtlik. Vutistaadioni murukate on tänu korrektsele hooldusele küll heas seisus, kuid jääb vihmade tõttu liiga niiskeks, sest sademevee ärajuhtimiseks puudub drenaaž. Praegusel vihmasel perioodil on murukate pikalt vee all, kuni vesi kas aurustub või imbub maa sisse.