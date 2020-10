Riigi hiljutised hädaolukorrad pandi näitusele

Lääne päästekeskuse ennetusbüroo juhtivspetsialisti Sandra Nahkuri sõnutsi on Eesti küll turvaline riik ja ulatuslikke kriisisündmusi või suisa hädaolukordi esineb harva. “Sellegipoolest on meie kodumaal aja jooksul ette tulnud kriise, mis on puudutanud suuremat või väiksemat osa ühiskonnast,” tõdes Nahkur.