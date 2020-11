Oktoobris leidis kodu kaheksa mustvalget hiirekuningat

Vaid oktoobris pakuvad ühingu varjupaigad võimalust võtta must kass tavapärase 35eurose loovutustasu asemel sümboolse euroga. Kampaania keskendus mustadele kiisudele, kuna sageli on neile ülejäänud loomadest keerulisem kodu leida ja nende varjupaigas oleku aeg venib.

"Oleme tegutsenud pea 14 aastat. Ikka tekivad uued kassikolooniad ja sünnivad soovimatud kassipojad. Ometi me steriliseerime ja kastreerime kõik uude koju minejad, kel vanus vähegi võimaldab. Kliinikudki ütlevad, et selliste operatsioonide arv tõuseb igal aastal," avaldas Priks nõutust.

"Keskmiselt tuleb meil Pärnu varjupaigas eutaneerida kuus paarkümmend kassi ja valdav põhjus on see, et meil pole võimalust ega soovi hoida pikka aega väikestes puurides inimese läheduses surmahirmu tundvaid kasse," rääkis Priks.