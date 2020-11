Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialisti Anu Villmanni jutu järgi pakuvad tavaliselt inimesed ise linnale oma kuuske või nulgu jõulupuuks. “Pakkujaid on rohkem, kui jõulupuid linnaruumi püsti läheb ja valik, mille seast need kaks peamist puud võtta, on üsna rikkalik. Enamasti on tegu nulgude või kuuskedega, mida kinnistuomanik sooviks nagunii maha võtta,” rääkis Villmann.