Koroonaviirusega nakatunute hulk kasvab, Mai kool jäi osaliselt distantsõppele

Terviseameti Lääne regionaalosakond jälgib praegu üle 650 inimest, kellest 98 on haigestunud. Regiooni kriitilisim piirkond on Hiiumaa: seal on esimeses pereürituse koldes nakatunud 13, teises seitse ja perekoldes kuus inimest.

Kuid Lääne osakonna juhataja Kadri Juhkam ütles, et olukord on hakanud teravnema Pärnumaalgi. Maakonnas jälgib amet 48 inimest, kes on saanud positiivse testitulemuse. Teadaolevaid lähikontaktseid on 341, kuid see arv pole muidugi lõplik.