Jäätmejaama süütamine tekitas ligemale 200 000eurose kahju

Praeguseks on politsei algatanud juhtunu suhtes kriminaalmenetluse ja kinni on peetud inimene, keda kahtlustatakse teiseski süütamisjuhtumis. Lahtise leegiga põlenud angaar mõõtmetega 100 x 60 meetrit hävis täielikult, samuti põlesid ära hoones olnud tootmisseadmed.

Salva Kindlustuse varakahjude osakonna juhataja Karen Soosalu sõnutsi on nüüd selgunud, et kahju ulatub umbes 200 000 euroni.

“Uue angaari püstitamiseks kulub ligemale 150 000 eurot ja üksnes seadmete muretsemiseks 50 000 eurot. Oma osa kahju suuruses mängis asjaolu, et angaar süttis uuesti järgmisel päeval,” selgitas Soosalu, kelle jutu järgi on kahju suuremgi, sest hävis palju materjali ja jaama töö on häiritud pikaks ajaks.