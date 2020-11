Inglipuu aitab täita vähekindlustatud ja lasterikaste perede laste jõulusoovid

Koostöös linnade-valdade sotsiaaltöötajatega ja Eesti lasterikaste perede liiduga kogus ettevõte 2000 lapse kingisoovid, mille täitmisele saab kaasa aidata igaüks.

Pärnu Maxima XXX kaupluses ripub Inglipuul tänavu 74 kohaliku lapse kingisoov. Mullu tõi kampaania jõulurõõmu 70-le Pärnumaa lapsele. Enim soovitakse kuuse alt leida mänguasju, hügieenitarbeid, ehteid ja kõrvaklappe.

Igal Inglipuul rippuval sedelil on kirjas lapse nimi, tema vanus ja soov. Heategevusliku ettevõtmise kauaaegne patroon lauljanna Gerli Padar paneb inimestele südamele, et kingisoovi puult võttes soetaks kauplusekülastaja kingituse kohe või järgmise poeskäiguga ning annaks infoletti. “Nii saame olla kindlad, et kõik kingid – olgu see mõni mänguasi, arendav mäng, koolitarve või ka soe riideese – jõuavad kenasti jõuludeks lasteni,” märkis Padar.

Inglipuu täidab vähekindlustatud ja paljulapseliste perede laste jõulusoovid. FOTO: Mailiis Ollino

“Inglipuud on heade inimeste abiga toonud üle kümne aasta jooksul jõulurõõmu ligi 20 000 tublile ja heale lapsele, kelle kingikott jäänuks muidu tühjaks. Selgi aastal on meie 47 kaupluses Eesti eri piirkondades Inglipuud, millel olevaid kingisoove täites saab abiks olla just oma kodukoha lapsele,” rääkis heategevusprojekti eestvedaja Janne Laik Maximast.

Kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate abiga koguti 1500 lapse jõuluunistus, lisandus 500 soovi Eesti lasterikaste liidu peredelt, kus kasvab neli või enam õde-venda.

“Iga laps loodab, et tema salajane jõulusoov täitub. Kuna suurperede lapsed on harjunud õdede-vendadega mänguasju, koolitarbeid ja kingitusi jagama, siis seda suurem on rõõm ja üllatus, kui laps leiab kuusepuu alt päris enda kingituse,” ütles lasterikaste perede liidu president Aage Õunap.

Kingisoovi täitmiseks tuleb Inglipuult valida lapse jõulusoov ja jätta pakk poe infoletti või kassasse. Soovitud kingi võib ka ise valmistada ja tuua samasse kauplusesse, kust kingisoov võeti.