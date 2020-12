Romukogumise kampaania käigus sai Pärnumaagi puhtamaks

Eesti peale kogunes neid sügise jooksul 256. Kolme aastaga on minema veetud üle 900 seisma jäänud romu.

“Tänavused tulemused jäid kampaania esimese aasta tasemele, kuid kolme aasta kokkuvõttena on kuue nädalaga tasuta ära viidud 936 romu,” ütles keskkonnaminister Rain Epler. “See on päris korralik saldo ning panus materjaliringlusse ja puhtamasse keskkonda. Küll soovitan kindlasti enne sõiduki romuks kuulutamist kaaluda selle remonti – nagu iga muu asja puhul. Olen ise 1993. aasta Volkswagen Golfi omanik, mis tänu regulaarsele hooldusele ja pisiremondile sõidab küll ja veel ning mille ökoloogiline jalajälg on väiksem kui ükskõik kui moodsal uuena soetatud autol.”