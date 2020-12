Inglipuu täidab heade inimeste abiga paarisaja siit kandi lapse soovid

Maxima Eesti turunduse ja avalike suhete juht Janne Laik rääkis, et Pärnust laekus inglipuule ligikaudu 170 lapse jõulusoov ja nii nagu mujal said siin kõik inglid ehk soovid puult võetud.

“Veel kord tänan kõiki Pärnu ja lähiümbruse inimesi ning kinnitan, et meie heade koostööpartnerite abiga linnavalitsusest jõuavad kingid ilusasti iga lapseni, kellele inglipuult soetatud jõulukink pühaderõõmu valmistab,” lausus Laik.

Inglipuu eesmärk on kutsuda kaasinimesi head tegema just puudust kannatavatele lastele, et võimalikult paljudele Eesti lastele jaguks jõulurõõmu ja pühadetunnet.