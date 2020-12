Arhitektuuribüroo Siim & Kreis loodud kavandil on kujutatud Pärnumaa jahimeeste liidu plaanitava laskekoolituskeskuse klubihoonet. Tegemist on eestvaatega. FOTO: Erakogu

Pärnumaa jahimeeste liidu kavandatava laskekoolituskeskusega on asjalood jõudnud sinnamaale, et välja on kuulutatud riigihange, leidmaks keskuse ehitaja. Maailmatasemel võistluste korralduspaik peaks valmima tuleva aasta lõpuks.