Tänavu algab Lelle–Pärnu raudteelõigu remont, et vedada sellel Rail Balticu ehitusmaterjali kuni 40kilomeetrise tunnikiirusega. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi (MKM) tellimusel sõlmis AS Edelaraudtee aasta viimasel päeval lepingu OÜ Go Trackiga, mis hakkab remonditöid tegema.