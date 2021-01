Ilmateenistuse teatel on ööl vastu esmaspäeva pilves selgimistega ilm. Põhjarannikul sajab lund. Puhub muutliku suunaga tuul 1–7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis –4 kuni +1, Ida-Eestis tuleb külma 4–8, kohati koguni 10 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Põhjarannikul sajab lund. Puhub kirde- ja idatuul 2–8, pärastlõunal rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Külma tuleb 1–5 kraadi, rannikul jääb termomeetrinäit null kraadi lähedale.

Teisipäeva öösel on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab nõrka lund. Puhub ida- ja kirdetuul 5–10, saartel ja põhjarannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Külma on 2–8 kraadi. Teisipäeva päeval on pilves selgimistega peamiselt sajuta ilm. Puhub ida- ja kirdetuul 5–10, saartel ja rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4 kuni +1 kraadi.